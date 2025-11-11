İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Azərbaycana sığınacaq almaq üçün gələn qaçqınların sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    • 11 noyabr, 2025
    • 11:47
    Azərbaycana sığınacaq almaq üçün gələn qaçqınların sayı açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində 61 qaçqın sığınacaq almaq üçün Azərbaycana gəlib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 8,8 % çoxdur.

    Bundan əlavə, "Qaçqın Konvensiyasına" əsasən, "qaçqın" statusu alan 293 nəfər Azərbaycana gəlib. Bu isə əvvəlki ilin müvafiq ayları ilə müqayisədə 33,2 % çoxdur.

    Həmçinin, dövr ərzində heç bir vətəndaşlığı olmayan 617 nəfər Azərbaycana gəlib. Bu isə 2024-cü ilin 9 ayı ilə müqayisədə 29,4 % azdır.

