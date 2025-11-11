Azərbaycana sığınacaq almaq üçün gələn qaçqınların sayı açıqlanıb
Sosial müdafiə
- 11 noyabr, 2025
- 11:47
Bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində 61 qaçqın sığınacaq almaq üçün Azərbaycana gəlib.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 8,8 % çoxdur.
Bundan əlavə, "Qaçqın Konvensiyasına" əsasən, "qaçqın" statusu alan 293 nəfər Azərbaycana gəlib. Bu isə əvvəlki ilin müvafiq ayları ilə müqayisədə 33,2 % çoxdur.
Həmçinin, dövr ərzində heç bir vətəndaşlığı olmayan 617 nəfər Azərbaycana gəlib. Bu isə 2024-cü ilin 9 ayı ilə müqayisədə 29,4 % azdır.
Son xəbərlər
12:42
Foto
Bu gün Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatına yekun vurulacaqFərdi
12:35
Daşkənddə Beynəlxalq Nəqliyyat Forumu keçirilirRegion
12:12
Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 15 %-dən çox azaldıbBiznes
12:10
Misirdə turist avtobusu yük maşını ilə toqquşub, ölənlər varDigər ölkələr
12:06
Sabah 21 dərəcə isti olacaq - PROQNOZEkologiya
11:59
Azərbaycandakı BOKT-ların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)Maliyyə
11:57
"Mançester Siti" və "Real" "Liverpul"un futbolçusunu transfer etmək istəyirFutbol
11:56
İran XİN: ABŞ nüvə danışıqları ilə bağlı ziddiyyətli siqnallar göndərirRegion
11:49