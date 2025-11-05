Госкомитет по делам беженцев в 2026 году не получит государственных субсидий
- 05 ноября, 2025
- 10:06
Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана в следующем году не получит государственных субсидий.
Как передает "Report", такая информация содержится в заключении Счетной палаты к проекту государственного бюджета на 2026 год.
Согласно документу, субсидии, запланированные на 2026 год, охватят 8 функциональных сфер, однако, в отличие от текущего года, финансирование по разделу "Социальная защита и социальное обеспечение" не предусмотрено.
