Госкомитет по делам беженцев в 2026 году не получит государственных субсидий

    Социальная защита
    • 05 ноября, 2025
    • 10:06
    Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана в следующем году не получит государственных субсидий.

    Как передает "Report", такая информация содержится в заключении Счетной палаты к проекту государственного бюджета на 2026 год.

    Согласно документу, субсидии, запланированные на 2026 год, охватят 8 функциональных сфер, однако, в отличие от текущего года, финансирование по разделу "Социальная защита и социальное обеспечение" не предусмотрено.

    Лента новостей