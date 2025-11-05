İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Gələn il "Qaçqınkom"a subsidiya ayrılmayacaq

    Sosial müdafiə
    • 05 noyabr, 2025
    • 09:58
    Gələn il Qaçqınkoma subsidiya ayrılmayacaq

    Gələn il Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə subsidiya ayrılmayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə 2026-cı il dövlət büdcəsinin layihəsinə Hesablama Palatasının rəyində qeyd edilib.

    Belə ki, 2026-cı ildə proqnozlaşdırılan subsidiyalar 8 funksional sahəni əhatə etmiş, cari ildən fərqli olaraq "Sosial müdafiə və sosial təminat" bölməsi üzrə subsidiya proqnozlaşdırılmayıb.

    Hesablama Palatası dövlət büdcəsi Azərbaycan
    Госкомитет по делам беженцев в 2026 году не получит государственных субсидий

    Son xəbərlər

    10:10

    Vahid Hacıyev: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur innovativ və dayanıqlı inkişaf məkanına çevrilib

    Daxili siyasət
    10:07

    Nyu-Yorkun yeni meri yanvarın 1-dən işə başlayacaq - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    10:05

    Xüsusi nümayəndə: Zəngilan şəhərində tikinti işləri yekunlaşmaq üzrədir

    Daxili siyasət
    10:03

    Milli Məclis Zəfər Gününün 5-ci ildönümü ilə bağlı beynəlxalq parlament təşkilatlarına bəyanat göndərib

    Xarici siyasət
    09:59

    Baş prokuror: Azad olunmuş ərazilərdə xidməti fəaliyyət üçün bütün zəruri şərait yaradılıb

    Daxili siyasət
    09:58

    Gələn il "Qaçqınkom"a subsidiya ayrılmayacaq

    Sosial müdafiə
    09:57

    Ukrayna səfiri: Azərbaycanla əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün yol xəritəsi, fəaliyyət planımız var

    Xarici siyasət
    09:57

    BŞTİ məktəbdə qızlar üçün olan sanitar qovşağın qapısının olmaması iddialarına aydınlıq gətirib

    Elm və təhsil
    09:55

    Kamran Əliyev: Azad olunmuş ərazilərdə həyat sürətlə canlanır

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti