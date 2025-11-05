Gələn il "Qaçqınkom"a subsidiya ayrılmayacaq
Sosial müdafiə
- 05 noyabr, 2025
- 09:58
Gələn il Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə subsidiya ayrılmayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə 2026-cı il dövlət büdcəsinin layihəsinə Hesablama Palatasının rəyində qeyd edilib.
Belə ki, 2026-cı ildə proqnozlaşdırılan subsidiyalar 8 funksional sahəni əhatə etmiş, cari ildən fərqli olaraq "Sosial müdafiə və sosial təminat" bölməsi üzrə subsidiya proqnozlaşdırılmayıb.
