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Госфонд: В прошлом году 32 тыс. человек были назначены пенсии в проактивном порядке

Госфонд: В прошлом году 32 тыс. человек были назначены пенсии в проактивном порядке В прошлом году 32 тыс. человек были назначены пенсии в проактивном порядке.
Социальная защита
10 января 2024 г. 11:45
Госфонд: В прошлом году 32 тыс. человек были назначены пенсии в проактивном порядке

В прошлом году 32 тыс. человек были назначены пенсии в проактивном порядке.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишов на мероприятии, посвященном итогам 2023 года.

Он отметил, что в результате начавшейся с 2019 года электронизации на сегодняшний день пенсии в проактивном порядке были назначены в общей сложности 102 тыс. гражданам.

"В прошлом году среднемесячный размер пенсий увеличился на 17% - до 436 манатов, среднемесячный размер пенсий по возрасту также повысился на 17% и составил 467 манатов", - сказал Мамишов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il 32 min şəxsə elektron qaydada pensiya təyin olunub

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