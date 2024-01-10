Госфонд: В прошлом году 32 тыс. человек были назначены пенсии в проактивном порядке

В прошлом году 32 тыс. человек были назначены пенсии в проактивном порядке.

В прошлом году 32 тыс. человек были назначены пенсии в проактивном порядке.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишов на мероприятии, посвященном итогам 2023 года.

Он отметил, что в результате начавшейся с 2019 года электронизации на сегодняшний день пенсии в проактивном порядке были назначены в общей сложности 102 тыс. гражданам.

"В прошлом году среднемесячный размер пенсий увеличился на 17% - до 436 манатов, среднемесячный размер пенсий по возрасту также повысился на 17% и составил 467 манатов", - сказал Мамишов.