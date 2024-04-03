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Госфонд соцзащиты Азербайджана удостоен награды "Победитель" в Сингапуре

Госфонд соцзащиты Азербайджана удостоен награды "Победитель" в Сингапуре Государственный фонд социальной защиты (ГФСС) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завоевал очередную международную награду на проходившем в Сингапуре международном конкурсе Festival of Innovation Awards 2024.
Социальная защита
3 апреля 2024 г. 22:15
Госфонд соцзащиты Азербайджана удостоен награды Победитель в Сингапуре

Государственный фонд социальной защиты (ГФСС) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завоевал очередную международную награду на проходившем в Сингапуре международном конкурсе Festival of Innovation Awards 2024.

Как сообщили Report в фонде, что в конкурсе, организованном международной организацией GovInsider, успешный опыт реформ ГФСС за последние годы был оценен крайне высоко, и Фонду была присуждена победа в конкурсе.

Так, на международной конференции инноваций, организованной с участием более 1600 представителей из 27 стран, ГФСС был удостоен награды "Победитель".

Фонд удостоен этой награды за проведенные в последние годы в нашей стране реформы в сфере социального страхования и социального обеспечения, гибкость в социальном управлении и повышение качества обслуживания.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Sinqapurda “Qalib” mükafatı ilə təltif edilib

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