Госфонд соцзащиты Азербайджана удостоен награды "Победитель" в Сингапуре

Государственный фонд социальной защиты (ГФСС) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завоевал очередную международную награду на проходившем в Сингапуре международном конкурсе Festival of Innovation Awards 2024.

Государственный фонд социальной защиты (ГФСС) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завоевал очередную международную награду на проходившем в Сингапуре международном конкурсе Festival of Innovation Awards 2024.

Как сообщили Report в фонде, что в конкурсе, организованном международной организацией GovInsider, успешный опыт реформ ГФСС за последние годы был оценен крайне высоко, и Фонду была присуждена победа в конкурсе.

Так, на международной конференции инноваций, организованной с участием более 1600 представителей из 27 стран, ГФСС был удостоен награды "Победитель".

Фонд удостоен этой награды за проведенные в последние годы в нашей стране реформы в сфере социального страхования и социального обеспечения, гибкость в социальном управлении и повышение качества обслуживания.