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Министерство: В рамках пакета соцподдержки семьям шехидов и ветеранам оказано 358 тыс. услуг

Министерство: В рамках пакета соцподдержки семьям шехидов и ветеранам оказано 358 тыс. услуг Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана в рамках пакета социальной поддержки семей шехидов и участников войны в постконфликтный период назначило 119 тыс. ежемесячных социальных выплат для 106 тыс. человек, а также единовременные выпл
Социальная защита
27 сентября 2024 г. 10:32
Министерство: В рамках пакета соцподдержки семьям шехидов и ветеранам оказано 358 тыс. услуг

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана в рамках пакета социальной поддержки семей шехидов и участников войны в постконфликтный период назначило 119 тыс. ежемесячных социальных выплат для 106 тыс. человек, а также единовременные выплаты для 24 тыс. человек.

Об этом Report сообщили в министерстве.

За указанный период программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны была увеличена в пять раз. В рамках этой программы было предоставлено 6200 квартир и индивидуальных домов. Кроме того, инвалидам войны было вручено 528 автомобилей.

В постконфликтный период 11 тыс. семей шехидов и участников войны получили социально-психологическую поддержку и реабилитацию. В общей сложности им было предоставлено 67 тыс. услуг в этой сфере.

2204 человек с инвалидностью были обеспечены 60 тыс. средств реабилитации, в том числе 488 человек - 594 современными высокотехнологичными протезами.

В целом, в рамках пакета социальной поддержки, охватившего 130 тыс. человек, было предоставлено 358 тыс. услуг.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPostmüharibə dövründə şəhid ailələri üzvləri və müharibə iştirakçılarına 358 min xidmət göstərilib

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