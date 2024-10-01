Сахиль Бабаев: Подготовлены предложения по повышению с 2025 года минимальной заработной платы и пенсии

14:48

На основании поручения президента Азербайджана Ильхама Алиева с 2025 года будут увеличены минимальная заработная плата и пенсия, в связи с этим подготовлены соответствующие предложения.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании коллегии министерства.

Он также отметил, что подготовлено более 20 проектов нормативных правовых актов по созданию негосударственных пенсионных фондов.

В Азербайджане в настоящее время в проактивном порядке назначаются 52 вида пособий и пенсий, продолжается работа по расширению охвата проактивного механизма назначения социальных выплат.