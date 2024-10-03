40 жителей села Талыш обеспечены работой

В рамках программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории в селе Талыш осуществляются меры по трудоустройству жителей.

В рамках программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории в селе Талыш осуществляются меры по трудоустройству жителей.

Как сообщает Report, на начальном этапе Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения оценивает возможности трудоустройства жителей села и определяет, к каким программам занятости они могут быть привлечены.

В настоящее время 40 жителей села уже обеспечены работой в рамках программ самозанятости и оплачиваемых общественных работ.