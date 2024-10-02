В Баку открылось первое инклюзивное кафе

В Баку открылось первое инклюзивное кафе "Кашалата", где трудоустроены люди с ограниченными возможностями здоровья.

В Баку открылось первое инклюзивное кафе "Кашалата", где трудоустроены люди с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает Report, на церемонии открытия присутствовали министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов и представители государственного и частного секторов.

Выступивший на открытии министр С.Бабаев заявил, что обеспечение равных возможностей для уязвимых групп в обществе и создание для них инклюзивных возможностей является одним из приоритетных направлений социальной политики, проводимой в нашей стране.

Он выразил уверенность, что кафе будет играть важную роль в интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество.

В кафе, расположенном по адресу улица У.Гаджибейли, 57, в общей сложности работой обеспечены 20 молодых людей, 10 из которых с ограниченными возможностями здоровья.