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Еще 30 детей из Украины прибыли в Азербайджан для получения реабилитационных услуг

Еще 30 детей из Украины прибыли в Азербайджан для получения реабилитационных услуг Продолжается работа по привлечению к реабилитационным услугам в Азербайджане детей, пострадавших от войны в Украине.
Социальная защита
1 октября 2024 г. 07:36
Еще 30 детей из Украины прибыли в Азербайджан для получения реабилитационных услуг

Продолжается работа по привлечению к реабилитационным услугам в Азербайджане детей, пострадавших от войны в Украине.

Как сообщает Report, по инициативе Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения еще 30 украинских детей прибыли в Баку для получения реабилитационных услуг.

В рамках 10-дневной программы, которая будет проводиться в Габалинском детском реабилитационном центре Агентства, детям будут предоставлены медицинские, а также социально-психологические реабилитационные услуги, организованы индивидуальные консультации профессиональных психологов, групповые терапии, а также занятия по йоге и танцевальной терапии. Реабилитационная программа направлена на стабилизацию их эмоционального состояния и поддержку их интеграции в общество. Для ознакомления детей с азербайджанской культурой и историей будут организованы экскурсии в музеи Шеки и Габалы.

Отметим, что включая предыдущие пять групп Азербайджан посетили в целом около 150 украинских детей, которые были обеспечены услугами социально-психологической реабилитации.

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Версия на английском языке 30 more children from Ukraine arrive in Azerbaijan for rehabilitation
Версия на азербайджанском языке Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya xidmətləri üçün Azərbaycana gətirilib

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