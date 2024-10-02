Госагентство: Рейтинг трудоустройства выпускников определяется по восьми параметрам

Рейтинг трудоустройства выпускников вузов определяется по восьми параметрам.

Рейтинг трудоустройства выпускников вузов определяется по восьми параметрам.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства занятости Садиг Алиев на саммите Grand HR.

По его словам, данный рейтинг является одним из важных проектов Госагентства. Проект нацелен помочь вузам и работодателям выявить подходящих сотрудников, а абитуриентам и студентам - сделать правильный выбор при поиске работы.

По его словам, следующий проект планируется реализовать совместно с центрами развития карьеры вузов.

"Программы, реализуемые и поддерживаемые агентством, создают уникальные возможности для работодателей, так как посредством программ оказывается определенная финансовая поддержка работодателям, взамен чего они обеспечивают рабочие места безработным гражданам в соответствии с принципами рынка труда", - сказал он.