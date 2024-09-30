Депутат Сиявуш Новрузов призвал усилить меры по борьбе с хищением с банковских карт граждан

Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов считает, что необходимо усилить меры в связи с ростом числа преступлений, связанных с хищением средств с банковских карт граждан.

Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов считает, что необходимо усилить меры в связи с ростом числа преступлений, связанных с хищением средств с банковских карт граждан.

Как сообщает Report, об этом он заявил на сегодняшнем первом пленарном заседании осенней сессии парламента VII созыва.

По его словам, одной из мер должно быть ужесточение соответствующей статьи Уголовного кодекса.

Депутат также заявил о необходимости защиты прав учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях.

"Каждый, кому вздумается, берет телефон и снимает учителя на камеру. Когда учитель выражает недовольство ученику, родитель не должен нападать на преподавателя, учитель не должен быть за это наказан. Они обучают детей. Возможно, учитель неправильно выбирает выражение, однако его права должны быть защищены", - сказал он.