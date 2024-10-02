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Министр: Центрами DOST обслужено 2 млн 400 тыс. граждан

Министр: Центрами DOST обслужено 2 млн 400 тыс. граждан В центрах Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) до настоящего времени обслужено 2 млн 400 тыс. граждан.
Социальная защита
2 октября 2024 г. 11:00
Министр: Центрами DOST обслужено 2 млн 400 тыс. граждан

Центрами Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) до настоящего времени обслужено 2 млн 400 тыс. граждан.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в рамках Недели климатических действий в Баку.

По его словам, уровень удовлетворенности граждан услугами в центрах DOST превышает 97,5%.

Бабаев подчеркнул, что на данный момент 144 из 160 услуг, которые предоставляет министерство, полностью доступны в электронном виде.

"За первые шесть месяцев текущего года общее число обращений к электронным системам Минтруда превысило 300 млн. Из этих обращений 20% были направлены гражданами, 40% - предпринимателями, еще 40% - государственными органами и учреждениями", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: İndiyədək DOST mərkəzlərində 2 milyon 400 min vətəndaşa xidmət göstərilib

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