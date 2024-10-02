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Вели Гулиев: В Азербайджане до конца года примут до 100 стандартов в области охраны труда

Вели Гулиев: В Азербайджане до конца года примут до 100 стандартов в области охраны труда 16:25
Социальная защита
2 октября 2024 г. 16:55
Вели Гулиев: В Азербайджане до конца года примут до 100 стандартов в области охраны труда

В Азербайджане за месяц в электронном виде подписано до 500 тыс. трудовых договоров, до конца 2024 года планируется принятие порядка 100 стандартов по охране труда.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Вели Гулиев, выступая на саммите Grand HR.

По его словам, уже нет необходимости в бумажных носителях, трудовой договор вступает в юридическую силу при подписании в электронном виде в подсистеме "Труд и занятость".

Гулиев добавил, что создано более 50 проактивных услуг, портал e-social, являющийся социальным реестром страны, и подсистема "Труд и занятость", являющаяся единой цифровой платформой по трудовым отношениям и занятости. "Трудовые книжки также уходят в историю. Работодатель может получить любую информацию из базы данных через подсистему", - отметил он.

По его словам, сегодня в стране есть ряд компаний, применяющих стандарты охраны труда: "В области охраны труда уже принят один национальный стандарт, и до конца года планируется принятие еще около 100 стандартов".

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Версия на азербайджанском языке Xidmət rəisi: İlin sonuna qədər əməyin mühafizəsi sahəsində 100-ə yaxın standart qəbul ediləcək

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