Яшар Гамзаев: Азербайджан принял 10 фундаментальных норм Международной организации труда
Социальная защита
- 28 апреля, 2026
- 11:25
Азербайджан ратифицировал все 10 фундаментальных норм Международной организации труда (МОТ).
Как сообщает "Report", об этом заявил координатор Международной организации труда (МОТ) по Азербайджану Яшар Гамзаев на конференции на тему "Управление психосоциальными рисками на рабочих местах: современные подходы и пути решения", посвященной 28 апреля - Всемирному дню охраны труда.
По его словам, это является показателем социально ориентированного государственного управления в Азербайджане:
"Это проявление внимания со стороны государства к обеспечению работников безопасной и здоровой рабочей средой, что высоко оценивается Международной организацией труда".
