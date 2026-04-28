Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Яшар Гамзаев: Азербайджан принял 10 фундаментальных норм Международной организации труда

    Азербайджан ратифицировал все 10 фундаментальных норм Международной организации труда (МОТ).

    Как сообщает "Report", об этом заявил координатор Международной организации труда (МОТ) по Азербайджану Яшар Гамзаев на конференции на тему "Управление психосоциальными рисками на рабочих местах: современные подходы и пути решения", посвященной 28 апреля - Всемирному дню охраны труда.

    По его словам, это является показателем социально ориентированного государственного управления в Азербайджане:

    "Это проявление внимания со стороны государства к обеспечению работников безопасной и здоровой рабочей средой, что высоко оценивается Международной организацией труда".

    Яшар Гамзаев Международная организация труда Охрана труда
    Yaşar Həmzəyev: Azərbaycan BƏT-in 10 fundamental normasını qəbul edib
    Yashar Hamzayev: Azerbaijan adopts 10 core standards of International Labour Organization

    Последние новости

