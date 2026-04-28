    Yaşar Həmzəyev: Azərbaycan BƏT-in 10 fundamental normasını qəbul edib

    28 aprel, 2026
    • 11:16
    Yaşar Həmzəyev: Azərbaycan BƏT-in 10 fundamental normasını qəbul edib

    Azərbaycan Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 10 fundamental normasını qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) Azərbaycan üzrə əlaqələndiricisi Yaşar Həmzəyev 28 Aprel - Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Gününə həsr olunmuş "İş yerlərində psixososial risklərin idarə olunması: müasir yanaşmalar və həll yolları" mövzusunda keçirilən konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu, Azərbaycanda sosial yönümlü idarəetmənin göstəricisidir:

    "Bu, dövlət tərəfindən işçilərin təhlükəsiz və sağlam iş mühiti ilə təmin olunmasına göstərilən diqqətin təzahürü olaraq Beynəlxalq Əmək Təşkilatı tərəfindən yüksək qiymətləndirilir".

    Beynəlxalq Əmək Təşkilatı Əməyin Mühafizəsi
    Яшар Гамзаев: Азербайджан принял 10 фундаментальных норм Международной организации труда
    Yashar Hamzayev: Azerbaijan adopts 10 core standards of International Labour Organization

