Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев и региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли обсудили реализацию совместных социальных проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в ходе встречи отмечалось, что между министерством и BP сложился успешный опыт сотрудничества. В качестве одного из примеров был приведен проект "Повышение трудового потенциала лиц с инвалидностью", который способствует их интеграции на рынок труда и развитию инклюзивной занятости.

Кроме того, обсуждались исследования в области народонаселения и демографии, а также укрепление кадрового потенциала министерства в этой сфере.

Кристофоли подчеркнул, что поддержка социально уязвимых групп, включая людей с инвалидностью, является важным направлением деятельности BP.

Стороны договорились продолжать успешное сотрудничество и реализовывать новые совместные социальные проекты.