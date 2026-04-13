Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Социальная защита
    • 13 апреля, 2026
    • 17:39
    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев и региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли обсудили реализацию совместных социальных проектов.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в ходе встречи отмечалось, что между министерством и BP сложился успешный опыт сотрудничества. В качестве одного из примеров был приведен проект "Повышение трудового потенциала лиц с инвалидностью", который способствует их интеграции на рынок труда и развитию инклюзивной занятости.

    Кроме того, обсуждались исследования в области народонаселения и демографии, а также укрепление кадрового потенциала министерства в этой сфере.

    Кристофоли подчеркнул, что поддержка социально уязвимых групп, включая людей с инвалидностью, является важным направлением деятельности BP.

    Стороны договорились продолжать успешное сотрудничество и реализовывать новые совместные социальные проекты.

    BP-Azerbaijan Джованни Кристофоли Анар Алиев Минтруда Азербайджана Социальные проекты
    Фото
    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan labor minister mulls projects with BP regional head

    Последние новости

    17:45

    Другие страны
    17:43

    Внутренняя политика
    17:41
    Фото

    Внешняя политика
    17:38
    Фото

    Финансы
    17:31

    В регионе
    17:26
    Фото

    Карабах
    17:25
    Фото

    Внешняя политика
    17:24

    Финансы
    17:17

    Происшествия
    Лента новостей