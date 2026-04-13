Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты
- 13 апреля, 2026
- 17:39
Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев и региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли обсудили реализацию совместных социальных проектов.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в ходе встречи отмечалось, что между министерством и BP сложился успешный опыт сотрудничества. В качестве одного из примеров был приведен проект "Повышение трудового потенциала лиц с инвалидностью", который способствует их интеграции на рынок труда и развитию инклюзивной занятости.
Кроме того, обсуждались исследования в области народонаселения и демографии, а также укрепление кадрового потенциала министерства в этой сфере.
Кристофоли подчеркнул, что поддержка социально уязвимых групп, включая людей с инвалидностью, является важным направлением деятельности BP.
Стороны договорились продолжать успешное сотрудничество и реализовывать новые совместные социальные проекты.