    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    • 13 aprel, 2026
    • 17:25
    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev və BP şirkətinin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Cio Kristofoli ilə görüşdə yeni birgə layihələrin həyata keçirilməsini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, müdafiə naziri Anar Əliyev ötən dövrdə Nazirliklə BP arasında uğurlu əməkdaşlıq təcrübəsinin formalaşdığını, müxtəlif istiqamətlər üzrə birgə layihələrin icra edildiyini bildirib.

    Belə layihələrdən biri kimi "Əlilliyi olan şəxslərin məşğulluq qabiliyyətinin artırılması" layihəsinin önəmi qeyd edilib. Qeyd edilən kateqoriyaya aid şəxslərin əmək bazarına inteqrasiyasına, inklüziv məşğulluğun təşviqinə mühüm dəstək olan bu layihənin icrası çərçivəsində görülmüş işlər diqqətə çatdırılıb.

    Azərbaycanda əhali sakinliyinin inkişafı və demoqrafiya sahəsində tədqiqatların aparılması, bu sahədə nazirliyin kadr potensialının gücləndirilməsi istiqamətində də BP ilə Nazirliyin əməkdaşlığından bəhs olunub.

    Cio Kristofoli BP şirkətinin fəaliyyətində sosial cəhətdən həssas qruplarla, o cümlədən əlilliyi olan şəxslərlə bağlı dəstək istiqamətinin də mühüm yer tutduğunu, tərəfdaşlarla birgə icra etdiyi sosial layihələrini qeyd edib.

    Görüşdə əldə olunmuş müsbət əməkdaşlıq təcrübəsinin davam etdirilməsinin, yeni birgə layihələrin həyata keçirilməsinin məqsədəuyğun olduğu vurğulanıb, bu mövzuda fikir mübadiləsi aparılıb.

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib
    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib
    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты
    Azerbaijan labor minister mulls projects with BP regional head

