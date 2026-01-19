Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией 20 Января - День всенародной скорби
    Агентство соцуслуг: В 2025 году трое детей в Азербайджане усыновлены иностранцами

    Социальная защита
    • 19 января, 2026
    • 11:44
    В Азербайджане в 2025 году три ребенка были переданы на усыновление иностранным гражданам и лицам без гражданства.

    Как сообщает "Report", об этом заявил председатель Правления Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства за 2025 год.

    По его словам, в течение отчетного года в стране были усыновлены 149 детей, из которых 71 - девочки и 78 - мальчики. "Из общего числа усыновленных трое детей были переданы на усыновление иностранным гражданам и лицам без гражданства. В период с 2019 года по настоящее время иностранцами и лицами без гражданства были усыновлены в общей сложности четыре ребенка. Усыновителями являлись граждане Германии, Сербии и России".

    Он также сообщил, что с 2019 года по сегодняшний день в Азербайджане были усыновлены 818 детей, в том числе 412 мальчиков и 406 девочек: "С момента внедрения модели попечительской семейной заботы - с ноября 2023 года по настоящее время было подписано соглашение о помещении 75 детей в попечительские семьи. В 2025 году 40 детей были переданы в попечительские семьи, из них 20 девочек и 20 мальчиков".

    усыновление детей иностранцы лица без гражданства Вугар Бехбудов Агентство социальных услуг
    Лента новостей