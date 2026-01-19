Keçən il Azərbaycanda 3 uşaq əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə övladlığa verilib

İlham Əliyev 20 yanvar Hüzn günü WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ötən il üç uşaq əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə övladlığa verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudov qurumun 2025-ci il üzrə yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında deyib.

    V.Behbudov vurğulayıb ki, ümumilikdə keçən il üçün övladlığa verilən uşaqların sayı 149 olub, onlardan 71-i qız, 78-i isə oğlandır:

    "Övladlığa verilən uşaqlardan 3-ü əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən övladlığa götürülüb. 2019-cu ildən bu günədək isə ümumilikdə 4 uşaq əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə övladlığa verilib. Həmin şəxslər Almaniya, Serbiya və Rusiya vətəndaşları olub".

    Onun sözlərinə görə, 2019-cu ildən bu günədək ümumilikdə 818 uşaq övladlığa verilib:

    "Onlardan 412-si oğlan, 406-sı qızdır. Himayədar ailə qayğı modeli tətbiq olunduğu dövrdən - 2023-cü ilin noyabrından bu günədək 75 uşağın himayədar ailələrə yerləşdirilməsi barədə müqavilə imzalanıb. 2025-ci ildə isə 40 uşaq himayədar ailələrə verilib, onlardan 20-si qız, 20-si oğlan olub".

    Sosial Xidmətlər Agentliyi Vüqar Behbudov
