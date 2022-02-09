10 февраля пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону выплатят с надбавками

Выплату пенсий по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району планируется осуществить 10 февраля.

Выплату пенсий по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району планируется осуществить 10 февраля.

Об этом Report сообщили в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

С 1 января текущего года пенсии были повышены. Повышенная часть пенсии за январь будет выплачена вместе с февральской пенсией. Кроме того, материальная помощь в размере 200 манатов, которая будет выплачиваться в течение 2022 года, будет распределена по кварталам, а первые 50 манатов из этой суммы будут добавлены к февральской пенсионной выплате.

Отмечается, что граждане, вышедшие на пенсию на льготных условиях, смогут получить выплаты в соответствии с графиком.