Стивен Сигал выступит с концертом в Баку

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Известный голливудский актер Стивен Сигал впервые выступит в Баку, в Центре Гейдара Алиева с концертной программой.

Об этом Report сообщили в центре.

На концерте, который состоится 16-17 декабря, Стивен Сигал представит зрителям блюз-музыкальную программу.

Отметим, что звезда Голливуда, киноактер, режиссер, мастер айкидо Стивен Сигал известен также и в качестве музыканта.

Стивен Сигал родился в 1952 году в США. С 1986 года начал актерскую деятельность. Актер в основном снимался в боевиках, таких как "Над законом", "В осаде", "В смертельной опасности", "Приказано уничтожить", "Тени прошлого", "Сегодня ты умрешь" и т.д.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах Центра Гейдара Алиева.