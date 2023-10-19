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Умер актер Берт Янг, игравший в фильмах о Рокки

Умер актер Берт Янг, игравший в фильмах о Рокки Актер Берт Янг, сыгравший Поли Пеннино в фильмах франшизы "Рокки" (Rocky), умер 8 октября в возрасте 83 лет.
Шоу-бизнес
19 октября 2023 г. 08:54
Умер актер Берт Янг, игравший в фильмах о Рокки

Актер Берт Янг, сыгравший Поли Пеннино в фильмах франшизы "Рокки" (Rocky), умер 8 октября в возрасте 83 лет.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на дочь актера.

Причина смерти не уточняется.

Берт Янг наиболее известен благодаря роли Поли Пеннино, друга Рокки и брата его возлюбленной, в фильмах о Рокки Бальбоа. За эту работу актер был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Помимо этого, Янг принял участие в таких проектах, как "Клан Сопрано" (The Sopranos, 1999-2007) и "Однажды в Америке" (Once Upon a Time in America, 1983).

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Версия на азербайджанском языке “Rokki” filminin aktyoru vəfat edib

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