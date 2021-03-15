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Названа песня года по версии "Грэмми"

Названа песня года по версии "Грэмми" Композиция I Can't Breathe ("Я не могу дышать") американской хип-хоп-певицы H.E.R. завоевала награду "Грэмми" в категории "Лучшая песня года"
Шоу-бизнес
15 марта 2021 г. 07:29
Названа песня года по версии Грэмми

Композиция I Can't Breathe ("Я не могу дышать") американской хип-хоп-певицы H.E.R. завоевала награду "Грэмми" в категории "Лучшая песня года".

Как передает Report со ссылкой на USA Today, композиция исполнительницы отсылает к последним словам афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания в Миннеаполисе в мае 2020-го. Полицейский использовал опасный удушающий прием, придавив шею мужчины коленом. После этой по всей стране, а также в ряде других государств начались акции за права афроамериканцев под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни афроамериканцев важны").

Номинация входит в "Большую четверку" наряду с "Лучшим новым исполнителем", "Альбомом года" и "Записью года".

Церемония вручения награды, учрежденной Академией звукозаписи США, проходит вечером в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в воскресенье, 14 марта. Премии вручаются за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке Corc Floyda həsr edilmiş musiqi "Grammy" versiyası üzrə ilin mahnısı oldu

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