Названа песня года по версии "Грэмми"

Композиция I Can't Breathe ("Я не могу дышать") американской хип-хоп-певицы H.E.R. завоевала награду "Грэмми" в категории "Лучшая песня года"

Композиция I Can't Breathe ("Я не могу дышать") американской хип-хоп-певицы H.E.R. завоевала награду "Грэмми" в категории "Лучшая песня года".

Как передает Report со ссылкой на USA Today, композиция исполнительницы отсылает к последним словам афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания в Миннеаполисе в мае 2020-го. Полицейский использовал опасный удушающий прием, придавив шею мужчины коленом. После этой по всей стране, а также в ряде других государств начались акции за права афроамериканцев под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни афроамериканцев важны").

Номинация входит в "Большую четверку" наряду с "Лучшим новым исполнителем", "Альбомом года" и "Записью года".

Церемония вручения награды, учрежденной Академией звукозаписи США, проходит вечером в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в воскресенье, 14 марта. Премии вручаются за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.