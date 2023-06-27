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Скончался известный по фильму "Титаник" актер Лью Палтер

Скончался известный по фильму "Титаник" актер Лью Палтер Умер актер Лью Палтер, сыгравший магната универмага Исидора Штрауса в "Титанике" Джеймса Кэмерона. Ему было 94 года.
Шоу-бизнес
27 июня 2023 г. 05:58
Скончался известный по фильму Титаник актер Лью Палтер

Умер актер Лью Палтер, сыгравший магната универмага Исидора Штрауса в "Титанике" Джеймса Кэмерона. Ему было 94 года.

Как передает Report, издание The Hollywood reporter назвало его опытным характерным актером и уважаемым преподавателем театрального факультета Калифорнийской школы искусств.

Палтер умер 21 мая от рака легких в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщила изданию его дочь Кэтрин Палтер.

Он был уроженцем Нью-Йорка. Палтер отметился ролью одного из судей Верховного суда в "Первый понедельник октября" (1981) с Уолтером Маттау, Джилл Клейбург и Барнардом Хьюзом в главных ролях, он также играл в фильмах "Летающая монахиня", "Блюз Хилл-стрит" и "Закон Лос-Анджелеса".

Палтер присоединился к CalArts в 1971 году и работал преподавателем актерского мастерства и директором в школе Санта-Клариты до выхода на пенсию в 2013 году. Артист также проводил частные семинары и преподавал по всей стране и по всему миру, в том числе в Эдинбурге, а также в Карнеги-Меллоне и Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Среди тысяч его учеников на протяжении многих лет были Эд Харрис, Дон Чидл и Сесили Стронг.

В "Титанике" (1997) Палтер исполнил роль Исидора Штрауса, а Эльза Рэйвен его супругу Иду. Они стали героями одной из запоминающихся сцен, где они лежат, обнимаясь на кровати в каюте, когда вода врывается внутрь, а струнный квартет корабля исполняет гимн "Ближе мой Бог к Тебе".

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