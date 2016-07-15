Известный французский актер удостоен почетной награды Венецианского кинофестиваля

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Известный французский актер Жан-Поль Бельмондо удостоен почетного "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили организаторы кинофестиваля.

Киноманы пришли к такому решению, признав 83-летнего актера одним из выдающихся личностей французского и мирового кино.

Вместе с французским актером почетной награды удостоен польский режиссер Ежи Сколимовский.

Напомним, что Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября. Итоговая программа фестиваля будет обнародована 28 июля.