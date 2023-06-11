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Фильм "Форсаж 10" собрал в мировом прокате более $652 млн за четыре уикенда

Фильм "Форсаж 10" собрал в мировом прокате более $652 млн за четыре уикенда Боевик Луи Летерье "Форсаж 10" сумел заработать $652,7 млн за четыре уикенда в мировом прокате.
Шоу-бизнес
11 июня 2023 г. 23:11
Фильм Форсаж 10 собрал в мировом прокате более $652 млн за четыре уикенда

Боевик Луи Летерье "Форсаж 10" сумел заработать $652,7 млн за четыре уикенда в мировом прокате.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Из этой суммы $514,65 млн принесли зрители из Северной Америки. Остальные $138,09 млн картина взяла на других территориях. Бюджет ленты при этом составил порядка $340 млн, что сделало ее одним из наиболее дорогостоящих фильмов в истории.

Несмотря на то, что "Форсаж 10" на данный момент занимает четвертую строчку в списке самых кассовых картин 2023 года, а общие сборы франшизы перевалили за $7 млрд, успехи новой части, судя по всему, не устраивают студию Universal, которая решила выпустить фильм онлайн уже 9 июня — менее чем через месяц после выхода в прокат.

Пока что, однако, основную сагу "Форсаж" по-прежнему планируется продолжить еще двумя фильмами. 11-я часть должна выйти на экраны 4 апреля 2025 года. О намерении снять заключительную 12-ю стало известно совсем недавно, проект находится на ранней стадии разработки.

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