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Ди Каприо опубликовал кадр из нового фильма Скорсезе

Ди Каприо опубликовал кадр из нового фильма Скорсезе Сюжет фильма разворачивается в 1920-е годы в Оклахоме
Шоу-бизнес
11 мая 2021 г. 13:59
Ди Каприо опубликовал кадр из нового фильма Скорсезе

Актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram кадр из нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", где он сыграл главную роль, передает Report.

Сюжет фильма разворачивается в 1920-е годы в Оклахоме. Главный герой в исполнении Ди Каприо должен помочь местным индейцам, оказавшихся в опасности из-за найденной ими нефти.

Съемки фильма "Убийцы цветочной луны" начались в апреле 2021 года. Дата премьеры пока неизвестна — картина должна была выйти в 2021 году, но производство было сдвинуто из-за пандемии коронавируса.

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