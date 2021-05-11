Ди Каприо опубликовал кадр из нового фильма Скорсезе

Сюжет фильма разворачивается в 1920-е годы в Оклахоме

Актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram кадр из нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", где он сыграл главную роль, передает Report.

Сюжет фильма разворачивается в 1920-е годы в Оклахоме. Главный герой в исполнении Ди Каприо должен помочь местным индейцам, оказавшихся в опасности из-за найденной ими нефти.

Съемки фильма "Убийцы цветочной луны" начались в апреле 2021 года. Дата премьеры пока неизвестна — картина должна была выйти в 2021 году, но производство было сдвинуто из-за пандемии коронавируса.