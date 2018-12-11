 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В УМК почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Управлении мусульман Кавказа прошло мероприятие, посвященное дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, председатель УМК, шейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашзаде в своем выступлении поделился воспоминаниями об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве.

    По его словам, Гейдар Алиев обладал прекрасной нравственностью: "В советское время руководить правительством и сохранять веру было дано не каждому".

    А.Пашазаде отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда доказывал привязанность к народу.

    Председатель УМК добавил, что президент Ильхам Алиев прошел политическую школу гениальной личности - Гейдара Алиева: "Порой полагают, что быть избранным президентом еще не значит быть лидером. Однако президент Ильхам Алиев – лидер азербайджанского народа и его слово везде имеет влияние".

    Председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы подчеркнул, что смерть общенационального лидера Гейдара Алиева всех потрясла: "Его душа и сегодня с азербайджанским народом. Наследие великого лидера, претворяемая в жизнь политика сегодня достойно продолжаются".

    Председатель госкомитета отметил, что после второго прихода к власти общенационального лидера, несмотря на экономические трудности были отремонитрованы нескольких мечетей, и это достойно похвалы. 

    Затем выступившие на мероприятии поделились воспоминаниями об общенациональном лидере.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi