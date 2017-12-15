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    В этом году в Азербайджане 25 религиозных общин прошли госрегистрацию

    В целом в стране прошли регистрацию 784 религиозные организации© Report

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В этом году в Азербайджане прошли регистрацию 25 мусульманских религиозных общин.

    Как сообщает Report, в этом году в Госкомитет по работе с религиозными структурами за регистрацией не обращалась ни одна немусульманская религиозная община.

    С начала процесса перерегистрации религиозных общин (01.09.2009) в целом регистрацию прошли 784 религиозные организации. С конфессиональной точки зрения 755 из них мусульманские, 28 - немусульманские (христианские - 17, еврейские - 8, кришна -1, бахаи - 2) религиозные общины.

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