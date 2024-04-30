О нас

Эльчин Амирбеков: Баку серьезно относится к охране каждого религиозного объекта

Эльчин Амирбеков: Баку серьезно относится к охране каждого религиозного объекта Азербайджан серьезно относится к охране каждого религиозного объекта без какой-либо дискриминации.
Религия
30 апреля 2024 г. 23:51
Эльчин Амирбеков: Баку серьезно относится к охране каждого религиозного объекта

Азербайджан серьезно относится к охране каждого религиозного объекта без какой-либо дискриминации.

Как передает Report, об этом в интервью итальянскому информационному агентству Servizo İnformazione Religiosa заявил представитель президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"Все сооружения на территории Азербайджана, независимо от их религиозного происхождения, являются частью нашего богатого культурного и религиозного наследия, отражающего природу нашего многоэтнического и мультикультурного общества", - сказал он.

По словам Амирбекова, с окончанием второй Карабахской войны в ноябре 2020 года компетентные органы Азербайджанской Республики провели инвентаризацию всех культурных и религиозных объектов на территориях, находившихся под незаконной иностранной оккупацией и пострадавших от войны.

"Те объекты, которые остались после двух войн и были повреждены, сейчас находятся в стадии восстановления, но, к сожалению, многие культурные и религиозные памятники были полностью уничтожены оккупационными силами. 65 из 67 мечетей в Карабахе и других ранее оккупированных территориях были сравнены с землей," - добавил представитель президента АР.

Эльчин Амирбеков также подчеркнул, что Азербайджан является светской страной, которая гордится своим культурным и религиозным разнообразием, где на протяжении веков мусульмане, христиане, иудеи и представители других конфессий живут в согласии и дружбе.

"Мы твердо верим, что мирный договор, который, как мы надеемся, может быть заключен в ближайшее время между нашими странами, не только положит формальный конец одному из этнических конфликтов, одного из наиболее длительных и трагических мировых событий, но и также поможет укрепить доверие между армянами и азербайджанцами и позволит им жить вместе как хорошие соседи, а однажды, надеюсь, и как друзья", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Elçin Əmirbəyov: Bakı hər bir dini obyektin qorunmasına ciddi yanaşır

Самое читаемое

В Казахстане ввели новый сигнал светофора
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
26 апреля 2024 г. 14:39
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
24 апреля 2024 г. 14:32
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
25 апреля 2024 г. 21:49
В Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
ФотоВ Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
25 апреля 2024 г. 15:38
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
26 апреля 2024 г. 06:06
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
29 апреля 2024 г. 16:25
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
30 апреля 2024 г. 11:15
КНДР провела испытания произведенных на новом оборонном предприятии РСЗО
КНДР провела испытания произведенных на новом оборонном предприятии РСЗО
26 апреля 2024 г. 04:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi