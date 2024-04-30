Эльчин Амирбеков: Баку серьезно относится к охране каждого религиозного объекта

Азербайджан серьезно относится к охране каждого религиозного объекта без какой-либо дискриминации.

Азербайджан серьезно относится к охране каждого религиозного объекта без какой-либо дискриминации.

Как передает Report, об этом в интервью итальянскому информационному агентству Servizo İnformazione Religiosa заявил представитель президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"Все сооружения на территории Азербайджана, независимо от их религиозного происхождения, являются частью нашего богатого культурного и религиозного наследия, отражающего природу нашего многоэтнического и мультикультурного общества", - сказал он.

По словам Амирбекова, с окончанием второй Карабахской войны в ноябре 2020 года компетентные органы Азербайджанской Республики провели инвентаризацию всех культурных и религиозных объектов на территориях, находившихся под незаконной иностранной оккупацией и пострадавших от войны.

"Те объекты, которые остались после двух войн и были повреждены, сейчас находятся в стадии восстановления, но, к сожалению, многие культурные и религиозные памятники были полностью уничтожены оккупационными силами. 65 из 67 мечетей в Карабахе и других ранее оккупированных территориях были сравнены с землей," - добавил представитель президента АР.

Эльчин Амирбеков также подчеркнул, что Азербайджан является светской страной, которая гордится своим культурным и религиозным разнообразием, где на протяжении веков мусульмане, христиане, иудеи и представители других конфессий живут в согласии и дружбе.

"Мы твердо верим, что мирный договор, который, как мы надеемся, может быть заключен в ближайшее время между нашими странами, не только положит формальный конец одному из этнических конфликтов, одного из наиболее длительных и трагических мировых событий, но и также поможет укрепить доверие между армянами и азербайджанцами и позволит им жить вместе как хорошие соседи, а однажды, надеюсь, и как друзья", - подчеркнул он.