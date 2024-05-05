В Гяндже православные христиане отметили Пасху

В Русской православной церкви Александра Невского в Гяндже отметили Пасху.

В Русской православной церкви Александра Невского в Гяндже отметили Пасху.

Как передает местное бюро Report , православные христиане, проживающие в западном регионе, отпраздновали воскресение Иисуса Христа, провели богослужение.

Сначала было зачитано поздравительное письмо, адресованное православным президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Затем были совершены религиозные обряды, зажжены свечи и прочитаны молитвы.

Пасха – один из древнейших, важных и радостных праздников христиан. День святой Пасхи – праздник Воскресения Иисуса Христа – в этом году по православному календарю отмечается 5 мая. По традиции, с утра в последний четверг перед праздником верующие пекут куличи, вечером готовят пасху, в субботу несут их в церковь – освящать, а в ночь с субботы на воскресенье идут на Крестный ход – службу, знаменующую собой начало Пасхи и праздник Воскрешения Христа.