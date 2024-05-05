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В Гяндже православные христиане отметили Пасху

В Гяндже православные христиане отметили Пасху В Русской православной церкви Александра Невского в Гяндже отметили Пасху.
Религия
5 мая 2024 г. 11:20
В Гяндже православные христиане отметили Пасху

В Русской православной церкви Александра Невского в Гяндже отметили Пасху.

Как передает местное бюро Report, православные христиане, проживающие в западном регионе, отпраздновали воскресение Иисуса Христа, провели богослужение.

Сначала было зачитано поздравительное письмо, адресованное православным президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Затем были совершены религиозные обряды, зажжены свечи и прочитаны молитвы.

Пасха – один из древнейших, важных и радостных праздников христиан. День святой Пасхи – праздник Воскресения Иисуса Христа – в этом году по православному календарю отмечается 5 мая. По традиции, с утра в последний четверг перед праздником верующие пекут куличи, вечером готовят пасху, в субботу несут их в церковь – освящать, а в ночь с субботы на воскресенье идут на Крестный ход – службу, знаменующую собой начало Пасхи и праздник Воскрешения Христа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə yaşayan provaslavlar Pasxa bayramını qeyd ediblər

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