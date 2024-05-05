В церкви "Джотари" в Габале отметили Пасху

Сегодня праздник Пасхи торжественно отметили в поселке Нидж Габалинского района.

Сегодня праздник Пасхи торжественно отметили в поселке Нидж Габалинского района.

Как сообщает из поселка корреспондент Report , богослужение прошло в Церкви Святого Елисея "Джотари".

В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по работе с религиозными структурами, албанско-удинской, еврейской, христианской и мусульманской общин.

Верующие провели службы, были прочитаны молитвы. Также было выражено удовлетворение условиями, созданными для верующих. Они выразили за это признательность руководству страны.

Пасха – один из древнейших, важных и радостных праздников христиан. День святой Пасхи – праздник Воскресения Иисуса Христа – в этом году по православному календарю отмечается 5 мая. По традиции, с утра в последний четверг перед праздником верующие пекут куличи, вечером готовят пасху, в субботу несут их в церковь – освящать, а в ночь с субботы на воскресенье идут на Крестный ход – службу, знаменующую собой начало Пасхи и праздник Воскрешения Христа.