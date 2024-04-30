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Первая группа паломников из Азербайджана отправится в хадж 4 июня

Первая группа паломников из Азербайджана отправится в хадж 4 июня В этом году первая группа паломников из Азербайджана отправится в хадж 4 июня.
Религия
30 апреля 2024 г. 18:33
Первая группа паломников из Азербайджана отправится в хадж 4 июня

В этом году первая группа паломников из Азербайджана отправится в хадж 4 июня.

Об этом Report заявил начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) и ответственный за электронную систему хаджа Вусал Джахангири.

По его словам, отправка последней группы паломников запланирована на 10 июня.

Представитель УМК также сообщил, что квота на хадж для паломников из Азербайджана в 1 500 человек практически заполнена.

Напомним, что в Азербайджане прием документов для желающих совершить хадж начался 12 февраля. Цена для азербайджанских паломников, желающих совершить хадж в 2024 году, составляет 5 850 долларов США. Путешествие будет организовано воздушным транспортом.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycandan Həcc ziyarətinə səfərin vaxtı açıqlanıb

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