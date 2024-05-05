Пастор: Христианские общины в Азербайджане чувствуют заботу государства

Христианские общины Азербайджана чувствуют заботу государства и благодарны за созданные условия.

Христианские общины Азербайджана чувствуют заботу государства и благодарны за созданные условия.

Об этом командированному в Габалу корреспонденту Report сказал пастор христианской общины "Винеярд Азербайджан" Кямран Агаев.

Он выразил удовлетворение торжественным празднованием Пасхи в стране.

Напомним, что в Церкви Святого Елисея "Джотари" в поселке Нидж Габалинского района состоялось богослужение по случаю Пасхи. В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по работе с религиозными структурами, албанско-удинской, еврейской, христианской и мусульманской общин.

Пасха – один из древнейших, важных и радостных праздников христиан. День святой Пасхи – праздник Воскресения Иисуса Христа – в этом году по православному календарю отмечается 5 мая. По традиции, с утра в последний четверг перед праздником верующие пекут куличи, вечером готовят пасху, в субботу несут их в церковь – освящать, а в ночь с субботы на воскресенье идут на Крестный ход – службу, знаменующую собой начало Пасхи и праздник Воскрешения Христа.