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Пастор: Христианские общины в Азербайджане чувствуют заботу государства

Пастор: Христианские общины в Азербайджане чувствуют заботу государства Христианские общины Азербайджана чувствуют заботу государства и благодарны за созданные условия.
Религия
5 мая 2024 г. 13:29
Пастор: Христианские общины в Азербайджане чувствуют заботу государства

Христианские общины Азербайджана чувствуют заботу государства и благодарны за созданные условия.

Об этом командированному в Габалу корреспонденту Report сказал пастор христианской общины "Винеярд Азербайджан" Кямран Агаев.

Он выразил удовлетворение торжественным празднованием Пасхи в стране.

Напомним, что в Церкви Святого Елисея "Джотари" в поселке Нидж Габалинского района состоялось богослужение по случаю Пасхи. В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по работе с религиозными структурами, албанско-удинской, еврейской, христианской и мусульманской общин.

Пасха – один из древнейших, важных и радостных праздников христиан. День святой Пасхи – праздник Воскресения Иисуса Христа – в этом году по православному календарю отмечается 5 мая. По традиции, с утра в последний четверг перед праздником верующие пекут куличи, вечером готовят пасху, в субботу несут их в церковь – освящать, а в ночь с субботы на воскресенье идут на Крестный ход – службу, знаменующую собой начало Пасхи и праздник Воскрешения Христа.

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Версия на азербайджанском языке Pastor: Azərbaycandakı xristian icmaları dövlət tərəfindən göstərilən qayğını hiss edir

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