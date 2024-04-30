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Шаффер: Азербайджан является домом для крупнейшей еврейской общины в мусульманском мире

Шаффер: Азербайджан является домом для крупнейшей еврейской общины в мусульманском мире Азербайджан является домом для крупнейшей еврейской общины в мусульманском мире, а также для христианских общин
Религия
30 апреля 2024 г. 12:28
Шаффер: Азербайджан является домом для крупнейшей еврейской общины в мусульманском мире

Азербайджан является домом для крупнейшей еврейской общины в мусульманском мире, а также для христианских общин.

Как сообщает Report, об этом член Американской ассоциации политических наук профессор Бренда Шаффер написала в соцсети "X".

"Азербайджан является домом для крупнейшей еврейской общины в мусульманском мире, а также для христианских общин. Несмотря на это, Комиссия Соединенных Штатов по международной религиозной свободе (USCIRF) внесла страну в список наблюдения за религиозной свободой, поскольку Азербайджан не позволяет мусульманским экстремистам, связанным с Ираном получать средства оттуда и работать в мечетях в Азербайджане",- говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Brenda Şaffer: Azərbaycan yəhudi icmasının müsəlman dünyasındakı ən böyük evidir
Версия на английском языке Shaffer: Azerbaijan home to biggest Jewish community in Muslim world

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