Шаффер: Азербайджан является домом для крупнейшей еврейской общины в мусульманском мире

Азербайджан является домом для крупнейшей еврейской общины в мусульманском мире, а также для христианских общин

Азербайджан является домом для крупнейшей еврейской общины в мусульманском мире, а также для христианских общин.

Как сообщает Report, об этом член Американской ассоциации политических наук профессор Бренда Шаффер написала в соцсети "X".

"Азербайджан является домом для крупнейшей еврейской общины в мусульманском мире, а также для христианских общин. Несмотря на это, Комиссия Соединенных Штатов по международной религиозной свободе (USCIRF) внесла страну в список наблюдения за религиозной свободой, поскольку Азербайджан не позволяет мусульманским экстремистам, связанным с Ираном получать средства оттуда и работать в мечетях в Азербайджане",- говорится в публикации.