Бренда Шафер: Новруз празднует весь тюркский мир

Новруз празднуют не только говорящие на персидском языке и не только в Иране, его празднует весь тюркский мир.

Как сообщает Report, таким постом в ответ на поздравления вице-президента США Камалы Харис в соцсети "X" поделилась профессор Бренда Шафер, специализирующаяся на международной энергетике, Ближнем Востоке, Азербайджане, Кавказе и Восточно-Средиземноморском регионе.

"На самом деле, вице-президент, Новруз празднуют миллионы людей, не говорящих на фарси. Более того, большинство празднующих и не являются носителями персидского языка. Вот несколько примеров приветствий на других языках: на азербайджанском "Novruz bayramınız mübarək olsun!", на казахском "Наурыз Мейрамы Құтты Болсын!", на турецком "Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun!, на узбекском "Navro'z bayramingiz muborak bo'lsin!", - говорится в публикации.