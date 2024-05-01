Аллахшукюр Пашазаде: Глобальные инициативы Азербайджана служат интересам всего региона

Глобальные идеи Азербайджана, продвигающие мультикультурные ценности, служат интересам региона и всего человечества.

Глобальные идеи Азербайджана, продвигающие мультикультурные ценности, служат интересам региона и всего человечества.

Как сообщает Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сказал на Бакинской встрече религиозных лидеров, организованной в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Он отметил, что Азербайджан успешно проводит важные международные саммиты по глобальным вопросам.

"Сегодня как никогда важно совместное и постоянное сотрудничество глав государств, общественных и религиозных лидеров в предотвращении международного терроризма, ксенофобии, антисемитизма, христианофобии и исламофобии, являющихся угрозой для стабильности и безопасности всего мира. Но в реальной жизни мы сталкиваемся со случаями злоупотребления религией в политических целях. Однако опасность исходит не от религии, а от политизации религии", - заявил председатель УМК.