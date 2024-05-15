Председатель Госкомитета принимает участие в глобальном форуме в Лиссабоне

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов принимает участие в организованном Международным центром межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) Форуме глобального диалога на тему "Трансформативный диал

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов принимает участие в организованном Международным центром межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) Форуме глобального диалога на тему "Трансформативный диалог: построение альянсов ради мира в быстро меняющемся мире" в Лиссабоне.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Целью двухдневного форума является принятие решения о дорожной карте построения трансформативных процессов диалога для достижения общих целей, установленных в повестке дня ООН на период до 2030 года.

В мероприятии принимают участие бывшие главы правительств, представители влиятельных международных религиозных и политических организаций, НПО, религиозных центров и научных институтов.

В рамках форума пройдут 7 панельных сессий.

Отметим, что в форуме также принимает участие председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.