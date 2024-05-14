Аллахшукюр Пашазаде едет в Португалию для участия в глобальном форуме

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сегодня отправится в Португалию, где примет участие и выступит на глобальном форуме KAICIID 2024 "Трансформативный диалог: построение альянсов ради мира в быстро меняющемся

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сегодня отправится в Португалию, где примет участие и выступит на глобальном форуме KAICIID 2024 "Трансформативный диалог: построение альянсов ради мира в быстро меняющемся мире", который пройдет в Лиссабоне 14-16 мая.

Об этом Report сообщили в УМК.

Визит состоится по приглашению генерального секретаря Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) Зухаира Альхарти.

Председатель УМК А.Пашазаде является членом Совета директоров Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID).