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Аллахшукюр Пашазаде едет в Португалию для участия в глобальном форуме

Аллахшукюр Пашазаде едет в Португалию для участия в глобальном форуме Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сегодня отправится в Португалию, где примет участие и выступит на глобальном форуме KAICIID 2024 "Трансформативный диалог: построение альянсов ради мира в быстро меняющемся
Религия
14 мая 2024 г. 12:07
Аллахшукюр Пашазаде едет в Португалию для участия в глобальном форуме

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сегодня отправится в Португалию, где примет участие и выступит на глобальном форуме KAICIID 2024 "Трансформативный диалог: построение альянсов ради мира в быстро меняющемся мире", который пройдет в Лиссабоне 14-16 мая.

Об этом Report сообщили в УМК.

Визит состоится по приглашению генерального секретаря Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) Зухаира Альхарти.

Председатель УМК А.Пашазаде является членом Совета директоров Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID).

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə Portuqaliyaya gedir, qlobal foruma qatılacaq

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