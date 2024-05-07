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В Саудовской Аравии будут штрафовать паломников без хадж-визы

В Саудовской Аравии будут штрафовать паломников без хадж-визы
Религия
7 мая 2024 г. 19:27
В Саудовской Аравии будут штрафовать паломников без хадж-визы

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии будет штрафовать не имеющих хадж-визы иностранных паломников.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии с соцсети "Х".

Отмечается, что начиная со 2 июня ограничительные меры будут применяться в отношении тех, кто нарушает правила хаджа и предписания.

Нарушители будут оштрафованы на сумму около 2 675 долларов США и депортированы. При повторном нарушении правил названная сумма будет удвоена.

Напомним, что в этом году квота на хадж для паломников из Азербайджана составляет 1 500 человек. Первая группа паломников отправится в хадж 4 июня. Цена для азербайджанских паломников, желающих совершить хадж в 2024 году, составляет 5 850 долларов США. Путешествие будет организовано воздушным транспортом.

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Версия на английском языке Penalties to be imposed on travelers without Hajj visa
Версия на азербайджанском языке Həcc vizası olmayan şəxslər cərimə ediləcək

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