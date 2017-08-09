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    В этом году 70-ти верующим, совершающим повторный Хадж, придется дополнительно заплатить 535 долларов

    Не исключается рост числа паломников

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Лицам, которые в этом году совершат повторный Хадж из Азербайджана, придется дополнительно заплатить 535 долларов.  

    Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа, по решению правительства Саудовской Аравии, лицам, совершившим Хадж в 2014, 2015 и 2016 годах, при желании совершить повторное паломничество в этом году, придется выплатить налог в размере 535 долларов. 

    Данный налог требует правительство Саудовской Аравии. 

    Как отметили в УМК, в текущем году пока число желающих совершить повторный Хадж составляет 70 человек. Рост их числа также не исключается. 

    В 2017 году из Азербайджана в Хадж отправятся 900 человек. Стоимость поездки установлена в размере 3850 долларов. 

    Отметим, что в этом году первая группа верующих отправится в Хадж 24 августа. 

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