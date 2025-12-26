Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В 2026 году в Азербайджане пройдет мероприятие по проблеме исламофобии

    Религия
    • 26 декабря, 2025
    • 11:29
    В 2026 году в Азербайджане пройдет мероприятие по проблеме исламофобии

    Центр анализа международных отношений (ЦАМО) в апреле 2026 года проведет мероприятие, посвященное проблеме исламофобии.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления ЦАМО Фарид Шафиев в ходе презентации годового отчета организации.

    По словам Шафиева, Азербайджан регулярно становится местом проведения мероприятий, направленных на борьбу с исламофобией, и эта работа продолжится в следующем году.

    "Кроме того, в следующем году также планируется проведение мероприятия стран С6 (Азербайджан + страны Центральной Азии)", - добавил Шафиев.

