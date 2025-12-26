В 2026 году в Азербайджане пройдет мероприятие по проблеме исламофобии
Религия
- 26 декабря, 2025
- 11:29
Центр анализа международных отношений (ЦАМО) в апреле 2026 года проведет мероприятие, посвященное проблеме исламофобии.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления ЦАМО Фарид Шафиев в ходе презентации годового отчета организации.
По словам Шафиева, Азербайджан регулярно становится местом проведения мероприятий, направленных на борьбу с исламофобией, и эта работа продолжится в следующем году.
"Кроме того, в следующем году также планируется проведение мероприятия стран С6 (Азербайджан + страны Центральной Азии)", - добавил Шафиев.
Последние новости
12:10
В Турции задержан боевик ИГ, готовившего теракты в Новый годВ регионе
12:08
Фарид Шафиев: Выборы в Армении интересны для насВнешняя политика
12:08
Произведенные в Карабахе товары могут экспортироваться в Турцию на льготных условияхБизнес
12:07
Кабмин утвердил порядок ведения реестра рисков информационной безопасностиВнутренняя политика
12:01
В аэропорту Шереметьево у пассажира из КНР обнаружили более 50 шкур крокодиловВ регионе
11:58
В Азербайджане предлагают создать правовую базу для борьбы с виртуальной зависимостьюМилли Меджлис
11:53
Должностные лица Минобороны Армении обвиняются в хищении дизтопливаВ регионе
11:49
Мамедов: Объявление 2026 года Годом градостроительства отражает подход Азербайджана к восстановлениюВнешняя политика
11:46