В 2026 году в Азербайджане пройдет мероприятие по проблеме исламофобии

Центр анализа международных отношений (ЦАМО) в апреле 2026 года проведет мероприятие, посвященное проблеме исламофобии.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления ЦАМО Фарид Шафиев в ходе презентации годового отчета организации.

По словам Шафиева, Азербайджан регулярно становится местом проведения мероприятий, направленных на борьбу с исламофобией, и эта работа продолжится в следующем году.

"Кроме того, в следующем году также планируется проведение мероприятия стран С6 (Азербайджан + страны Центральной Азии)", - добавил Шафиев.