Gələn il Bakıda islamofobiya ilə bağlı tədbir keçiriləcək
Din
- 26 dekabr, 2025
- 11:15
Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi (BMTM) növbəti ilin aprel ayında islamofobiya ilə bağlı tədbir keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev ilin yekunlarına dair hesabatını təqdim edərkən məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda islamofobiya ilə bağlı mütəmadı tədbirlər olur, gələn il də keçirilməsi nəzərdə tutulub:
"Bundan başqa, növbəti ilin fevralında Azərbaycanla C6 ölkələrinin beyin mərkəzləri arasında forumun keçirilməsi də nəzərdə tutulub".
