İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Gələn il Bakıda islamofobiya ilə bağlı tədbir keçiriləcək

    Din
    • 26 dekabr, 2025
    • 11:15
    Gələn il Bakıda islamofobiya ilə bağlı tədbir keçiriləcək

    Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi (BMTM) növbəti ilin aprel ayında islamofobiya ilə bağlı tədbir keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev ilin yekunlarına dair hesabatını təqdim edərkən məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda islamofobiya ilə bağlı mütəmadı tədbirlər olur, gələn il də keçirilməsi nəzərdə tutulub:

    "Bundan başqa, növbəti ilin fevralında Azərbaycanla C6 ölkələrinin beyin mərkəzləri arasında forumun keçirilməsi də nəzərdə tutulub".

    İslamofobiya Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi Fərid Şəfiyev
    В 2026 году в Азербайджане пройдет мероприятие по проблеме исламофобии
    Baku to host Islamophobia event in April 2026

    Son xəbərlər

    12:04

    "Şərurlu İsfəndiyar"a bəraət verilib

    Hadisə
    12:03

    Sosial Xidmət Xəritəsi istifadəyə verilib

    Sosial müdafiə
    12:02

    "İnter" xorvatiyalı futbolçunu heyətinə qatmaq üçün danışıqlar aparır

    Futbol
    11:55

    Tural Əhmədov: Peşə tanınması imtahanında "İbtidai sinif müəllimliyi" üzrə 83% namizəd uğursuz olub

    Elm və təhsil
    11:51

    Bu il Azərbaycanda 4333 xarici kvalifikasiya tanınıb

    Elm və təhsil
    11:51

    BŞTİ: Bu il işə qəbul üzrə üç minə yaxın vakansiya təqdim olunub

    Elm və təhsil
    11:45

    Rey Kərimoğlu: 8 rayon və şəhərdə minadan zərərçəkənlərin ehtiyacları öyrənilib

    Daxili siyasət
    11:42

    İnformasiya təhlükəsizliyi riskləri reyestrinin aparılma qaydası təsdiqlənib, "Təhdidlər və həllər" kataloqu yaradılacaq

    Daxili siyasət
    11:41

    "Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq" adı altında vahid anlayışdan istifadə olunması təklifi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti