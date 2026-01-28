İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Litvаnın Baş naziri: Aİ kreditindən vəsaitlər ilk növbədə HHM-in gücləndirilməsinə yönələcək

Digər ölkələr

• 28 yanvar, 2026

• 18:36

    • 28 yanvar, 2026
    • 18:36
    Litvаnın Baş naziri: Aİ kreditindən vəsaitlər ilk növbədə HHM-in gücləndirilməsinə yönələcək

    Litva Avropa İttifaqının ayırdığı 6,3 milyard avro məbləğindəki kreditin bölüşdürülməsi zamanı prioritet olaraq hava hücumundan müdafiə (HHM) sisteminin gücləndirilməsinə investisiya ayıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Litvanın Baş naziri İnqa Ruginene jurnalistlərə bildirib.

    "HHM şübhəsiz prioritetdir. Bu, qaçaqmalçıların hava şarları və digər təhdidlərlə əlaqədardır", - o deyib.

    "Ötən ilin sonunda biz hər şeyi ətraflı müzakirə etdik və HHM üzrə strateji istiqamətlərimizi müəyyənləşdirdik", - Baş nazir qeyd edib.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl Litva Avropa Komissiyasının qərarı ilə Aİ-nin SAFE (Security Action for Europe) hərbi proqramı çərçivəsində 6,3 milyard avro kredit əldə edib.

    Litva Avropa İttifaqı Hava Hücumundan Müdafiə
    Премьер Литвы: Средства из кредита ЕС пойдут прежде всего на усиление ПВО
    PM: Lithuania will use funds from EU loan to strengthen air defense

