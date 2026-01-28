Премьер Литвы: Средства из кредита ЕС пойдут прежде всего на усиление ПВО

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Литва при распределении денег из выделенного ЕС кредита в размере 6,3 млрд евро в приоритетном порядке будет инвестировать средства в усиление ПВО.

    Как передает Report, об этом сообщила журналистам премьер-министр республики Инга Ругинене.

    "Противовоздушная оборона является несомненным приоритетом. Это связано и с воздушными шарами контрабандистов, и с другими проявлениями", - сказала она.

    Глава правительства отметила, что вопрос согласован с военным командованием: "В конце прошлого года мы все детально обсудили и наметили наши стратегические направления по ПВО".

    Напомним, что ранее Литва получила решением Еврокомисии кредит в 6,3 млрд евро в рамках военной программы ЕС SAFE (Security Action for Europe).

    Litvаnın Baş naziri: Aİ kreditindən vəsaitlər ilk növbədə HHM-in gücləndirilməsinə yönələcək

