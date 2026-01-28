Премьер Литвы: Средства из кредита ЕС пойдут прежде всего на усиление ПВО
Другие страны
- 28 января, 2026
- 18:24
Литва при распределении денег из выделенного ЕС кредита в размере 6,3 млрд евро в приоритетном порядке будет инвестировать средства в усиление ПВО.
Как передает Report, об этом сообщила журналистам премьер-министр республики Инга Ругинене.
"Противовоздушная оборона является несомненным приоритетом. Это связано и с воздушными шарами контрабандистов, и с другими проявлениями", - сказала она.
Глава правительства отметила, что вопрос согласован с военным командованием: "В конце прошлого года мы все детально обсудили и наметили наши стратегические направления по ПВО".
Напомним, что ранее Литва получила решением Еврокомисии кредит в 6,3 млрд евро в рамках военной программы ЕС SAFE (Security Action for Europe).
