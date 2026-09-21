Сергей Аннари: Мы совершили богослужение на своем языке в монастыре Гянджасар

Члены Албано-удинской христианской религиозной общины совершили богослужение на своем языке в монастыре Гянджасар.

Как сообщает корреспондент Report из Агдере, об этом сказал член Албано-удинской христианской религиозной общины Сергей Аннари в рамках визита членов общины в монастырь Гянджасар.

Он подчеркнул, что они давно ждали возможности совершить богослужение в упомянутом храме:

"Мы впервые посещаем эту территорию, и мы действительно давно ждали того дня, когда сможем совершить богослужение в монастыре Гянджасар. Этот храм является одной из древнейших церквей Кавказской Албании. Мы очень рады, что приехали сюда, совершили богослужение на своем языке и зажгли свечи".