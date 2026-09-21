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    Сергей Аннари: Мы совершили богослужение на своем языке в монастыре Гянджасар

    Религия
    • 21 сентября, 2026
    • 17:35
    Сергей Аннари: Мы совершили богослужение на своем языке в монастыре Гянджасар

    Члены Албано-удинской христианской религиозной общины совершили богослужение на своем языке в монастыре Гянджасар.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдере, об этом сказал член Албано-удинской христианской религиозной общины Сергей Аннари в рамках визита членов общины в монастырь Гянджасар.

    Он подчеркнул, что они давно ждали возможности совершить богослужение в упомянутом храме:

    "Мы впервые посещаем эту территорию, и мы действительно давно ждали того дня, когда сможем совершить богослужение в монастыре Гянджасар. Этот храм является одной из древнейших церквей Кавказской Албании. Мы очень рады, что приехали сюда, совершили богослужение на своем языке и зажгли свечи".

    Кавказская Албания Монастырь Гянджасар
    Alban-Udi xristian dini icmasının üzvü: Gəncəsər monastırında öz dilimizdə ibadət etdik
    Sergey Annari: We held a religious service in our own language at Ganjasar Monastery

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