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    Alban-Udi xristian dini icmasının üzvü: Gəncəsər monastırında öz dilimizdə ibadət etdik

    Din
    • 21 sentyabr, 2026
    • 17:16
    Alban-Udi xristian dini icmasının üzvü: Gəncəsər monastırında öz dilimizdə ibadət etdik

    Alban-Udi xristian dini icmasının üzvləri Gəncəsər monastırında öz dillərində ibadət etdilər.

    "Report"un Ağdərəyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu sentyabrın 21-də Alban-Udi xristian dini icması üzvlərinin Gəncəsər monastırını ziyatəti çərçivəsində icmanın üzvü Sergey Annari deyib.

    O, sözügedən məbəddə ibadət etməyi çoxdan gözlədiklərini vurğulayıb:

    "Bu əraziyə ilk dəfədir səfər edirik və həqiqətən, Gəncəsər monastrında ibadət edəcəyimiz günü çoxdan gözləyirdik. Bu məbəd Qafqaz Albaniyasının ən qədim kilsələrindən biridir. Buraya gəldiyimiz və öz dilimizdə ibadət etdiyimiz, şam yandırdığımız üçün çox şadıq".

    Gəncəsər monastır kompleksi Alban-Udi xristian dini icması Ağdərə
    Сергей Аннари: Мы совершили богослужение на своем языке в монастыре Гянджасар
    Sergey Annari: We held a religious service in our own language at Ganjasar Monastery

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