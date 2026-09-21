Alban-Udi xristian dini icmasının üzvü: Gəncəsər monastırında öz dilimizdə ibadət etdik
Din
- 21 sentyabr, 2026
- 17:16
Alban-Udi xristian dini icmasının üzvləri Gəncəsər monastırında öz dillərində ibadət etdilər.
"Report"un Ağdərəyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu sentyabrın 21-də Alban-Udi xristian dini icması üzvlərinin Gəncəsər monastırını ziyatəti çərçivəsində icmanın üzvü Sergey Annari deyib.
O, sözügedən məbəddə ibadət etməyi çoxdan gözlədiklərini vurğulayıb:
"Bu əraziyə ilk dəfədir səfər edirik və həqiqətən, Gəncəsər monastrında ibadət edəcəyimiz günü çoxdan gözləyirdik. Bu məbəd Qafqaz Albaniyasının ən qədim kilsələrindən biridir. Buraya gəldiyimiz və öz dilimizdə ibadət etdiyimiz, şam yandırdığımız üçün çox şadıq".
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