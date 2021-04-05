Саудовская Аравия разрешит вакцинированным совершать хадж в Рамазан

В саудовском министерстве по делам хаджа заявили в понедельник, что власти страны предоставят разрешение на посещение святых мест в период Рамазана паломникам, привитым от COVID-19.

В саудовском министерстве по делам хаджа заявили в понедельник, что власти страны предоставят разрешение на посещение святых мест в период Рамазана паломникам, привитым от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает телеканал "аль-Арабийя".

По его данным, министерство уточнило, что желающие получить разрешение должны получить две дозы вакцины от коронавируса, его будут выдавать на основании статуса "вакцинирован" в специальном приложении. Отмечается, что такое условие касается и тех, кто прошел вакцинацию после выздоровления от COVID-19.

Желающие подать заявку на совершение Умры - малого паломничества в Мекку, регулярных молитв или посещение священных мест должны зарегистрироваться в специальных приложениях, зарезервировав доступные временные интервалы.

В министерстве отметили, что в течение Рамадана увеличат возможности приема паломников в главной для исламского мира Запретной мечети Мекки. При этом там будут действовать меры по сдерживанию распространения коронавируса.