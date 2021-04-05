О нас
Report Georgia
Аудио новости

Саудовская Аравия разрешит вакцинированным совершать хадж в Рамазан

Саудовская Аравия разрешит вакцинированным совершать хадж в Рамазан В саудовском министерстве по делам хаджа заявили в понедельник, что власти страны предоставят разрешение на посещение святых мест в период Рамазана паломникам, привитым от COVID-19.
Религия
5 апреля 2021 г. 23:13
Саудовская Аравия разрешит вакцинированным совершать хадж в Рамазан

В саудовском министерстве по делам хаджа заявили в понедельник, что власти страны предоставят разрешение на посещение святых мест в период Рамазана паломникам, привитым от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает телеканал "аль-Арабийя".

По его данным, министерство уточнило, что желающие получить разрешение должны получить две дозы вакцины от коронавируса, его будут выдавать на основании статуса "вакцинирован" в специальном приложении. Отмечается, что такое условие касается и тех, кто прошел вакцинацию после выздоровления от COVID-19.

Желающие подать заявку на совершение Умры - малого паломничества в Мекку, регулярных молитв или посещение священных мест должны зарегистрироваться в специальных приложениях, зарезервировав доступные временные интервалы.

В министерстве отметили, что в течение Рамадана увеличат возможности приема паломников в главной для исламского мира Запретной мечети Мекки. При этом там будут действовать меры по сдерживанию распространения коронавируса.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
30 марта 2021 г. 10:40
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
1 апреля 2021 г. 15:40
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
1 апреля 2021 г. 19:11
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
31 марта 2021 г. 17:30
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты Искандер
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты "Искандер"
31 марта 2021 г. 12:16
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
3 апреля 2021 г. 14:36
В отношениях с Азербайджаном Германия выбрала… армянскую мафию
В отношениях с Азербайджаном Германия выбрала… армянскую мафию
30 марта 2021 г. 10:27
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
4 апреля 2021 г. 15:20
Министр о причинах закрытия школ в ряде городов и районов
Министр о причинах закрытия школ в ряде городов и районов
1 апреля 2021 г. 16:16
В Азербайджане выявлено 2 237 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено 2 237 случаев заражения коронавирусом
31 марта 2021 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi