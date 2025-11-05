Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Гюндюз Исмаилов: "Цвет разнообразия" собрал различные религиозные общины Азербайджана

    Религия
    • 05 ноября, 2025
    • 11:19
    Гюндюз Исмаилов: Цвет разнообразия собрал различные религиозные общины Азербайджана

    В фестивале "Цвет разнообразия", который стартовал сегодня в Бакинском Экспо-центре, принимают участие представители различных религиозных общин страны.

    Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными организациями Гюндюз Исмаилов.

    По его словам, в рамках фестиваля представлены книги, национальные костюмы, традиции и культурные элементы, отражающие богатое наследие религиозных общин Азербайджана.

    "Мероприятие направлено на продвижение ценностей толерантности, мультикультурализма, межрелигиозной гармонии и совместного сосуществования, сложившихся в Азербайджане", - отметил он.

    Зампред комитета подчеркнул, что фестиваль проводится в рамках серии мероприятий, посвященных Году Конституции и Суверенитета.

    Azərbaycandakı müxtəlif dini icmalar "Fərqliliyin rəngi" festivalında iştirak edir

