Гюндюз Исмаилов: "Цвет разнообразия" собрал различные религиозные общины Азербайджана

В фестивале "Цвет разнообразия", который стартовал сегодня в Бакинском Экспо-центре, принимают участие представители различных религиозных общин страны.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными организациями Гюндюз Исмаилов.

По его словам, в рамках фестиваля представлены книги, национальные костюмы, традиции и культурные элементы, отражающие богатое наследие религиозных общин Азербайджана.

"Мероприятие направлено на продвижение ценностей толерантности, мультикультурализма, межрелигиозной гармонии и совместного сосуществования, сложившихся в Азербайджане", - отметил он.

Зампред комитета подчеркнул, что фестиваль проводится в рамках серии мероприятий, посвященных Году Конституции и Суверенитета.